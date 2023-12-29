Тольяттинский троллейбус № 22 изменит расписание с 1 января

В Тольятти с 1 января вносятся изменения в работу троллейбусного маршрута № 22, сообщает мэрия города.



Для улучшения транспортной доступности микрорайона Портовый, в том числе гражданам, пользующимся льготами по оплате проезда, в дополнение к троллейбусному маршруту № 1 "ОП Речной вокзал — ОП Зона отдыха" перевозки до микрорайона Портовый будут осуществляться троллейбусами маршрута № 22 в ежедневном режиме по схеме "ОП Речной вокзал — ОП Зона отдыха" со следованием по улицам Коммунистическая — Ярославская — У. Громовой — Кунеевская — Баныкина — Родины — Комзина в прямом и обратном направлении со всеми имеющимися остановками.



С расписанием всех маршрутов можно ознакомиться на сайте мэрии Автограда.