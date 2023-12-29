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Страхование Финансы

Волгоградская область обогнала в топе болеющих регионов Свердловскую область и Пермский край

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Страхового Дома ВСК, по итогам 2023 года число обращений к врачам в рамках ДМС выросло на 37%. Отчасти это объясняется общим ростом популярности страхового продукта — на фоне подорожания платных медицинских услуг добровольное медицинское страхование стало эффективным инструментом оптимизации расходов на лечение. Так, за 2023 год средний чек по итогам обращения пациентов за медпомощью вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В 2023 году Волгоградская область стала одним из наиболее "болеющих" регионов РФ (без учета Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга). Так, в Волгоградской области было зафиксировано наибольшее (3%) число обращений за врачебными консультациями в рамках добровольного медицинского страхования (в прошлом году жители региона входили в число россиян с самым крепким здоровьем).

С начала года наибольшее число обращений к врачам было зафиксировано в:

  • Москве (40% обращений)
  • Московской области (9%)
  • Санкт-Петербурге (9%)
  • Волгоградской области (3%)
  • Новосибирской области (2,6%)
  • Воронежской области (2%)
  • Свердловской области (1,8%)
  • Приморском крае (1,7%)
  • Самарской области (1,5%)
  • Нижегородской области и Краснодарском крае (по 1,2%)

Для сравнения, в 2022 году "лидировали" по числу обращений к врачам жители Свердловской области и Пермского края. Обладателями самого крепкого здоровья в 2023 году стали преимущественно жители центральной России — Костромской, Орловской, Смоленской и Тамбовской областей, а также Сибири — Тывы и республики Алтай.

Женщины, по-прежнему более тщательно следят за своим здоровьем. Так, доля обращений мужчин к врачам в рамках программ ДМС с начала года составила 39%.

Средний возраст клиента по ДМС в России составляет 44 года, однако он сильно отличается в зависимости от профиля врача. Например, самые зрелые пациенты ходят к кардиологам и ревматологам (49 лет), а наиболее молодые — к аллергологам (37 лет), гинекологам (40 лет), оториноларингологам (40 лет).

Позже других с проблемами со здоровьем сталкиваются жители Тульской, Свердловской, Челябинской, Ленинградской области (средний возраст пациента — 45 лет и старше). Раньше других начинают болеть жители Приморья (39 лет) и Новосибирской области (38 лет).

Самыми востребованными специалистами в 2022 году стали терапевты (25% обращений), неврологи (11%), травматологи-ортопеды (11%), гинекологи (10%) и оториноларингологи (7%). Причем, несмотря на подорожание платных медицинских услуг, средний чек приема у терапевта остался на уровне 2022 года, у невролога — вырос на 0,2%, у акушера-гинеколога — вырос незначительно, на 3,7%. Больше всего подорожало лечение у Лор-специалистов — на почти на 10%.

В целом, с начала года пик обращений ко врачам в рамках ДМС был зафиксирован в марте и апреле (по 11% врачебных консультаций).

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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