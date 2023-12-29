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Происшествия

Тольяттинскую школу оштрафовали за драку учениц

ТОЛЬЯТТИ. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти завершилась прокурорская проверка по факту драки учениц в школе № 18. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Напомним, инцидент произошел 19 октября. При этом после драки детей не осмотрел медик, и скорую медицинскую помощь в образовательное учреждение не вызвали. Также сотрудники школы не уведомили о случившемся органы системы профилактики.

В результате и. о. директора школы и саму организацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно. Также к дисциплинарной ответственности привлекли директора и замдиректора по учебно-воспитательной работе.

После этого в школе установили дополнительные камеры видеонаблюдения и провели беседы с учениками.

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