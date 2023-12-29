Тольяттинскую школу оштрафовали за драку учениц

В Тольятти завершилась прокурорская проверка по факту драки учениц в школе № 18. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, инцидент произошел 19 октября. При этом после драки детей не осмотрел медик, и скорую медицинскую помощь в образовательное учреждение не вызвали. Также сотрудники школы не уведомили о случившемся органы системы профилактики.
В результате и. о. директора школы и саму организацию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 10 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно. Также к дисциплинарной ответственности привлекли директора и замдиректора по учебно-воспитательной работе.
После этого в школе установили дополнительные камеры видеонаблюдения и провели беседы с учениками.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.