В Самаре будут судить подрядчика, ремонтировавшего образовательные учреждения

В Октябрьский районный суд Самары отправилось уголовное дело директора подрядной организации, ремонтировавшей образовательные учреждения. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, с 2019 по 2020 г. ООО "Гранит-Строй" занималось ремонтом по муниципальным контрактам. Заказчики полностью оплатили работы, но фактический объем выполненных работ по 10 контрактам был меньше, чем указано в контрактах. В результате фирма незаконно получила из бюджета более 1,5 млн рублей.
В рамках уголовного дела наложили арест на имущество обвиняемого стоимостью 800 тыс. рублей. Также прокуратура предъявила гражданский иск о взыскании ущерба.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.