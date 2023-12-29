В Самаре будут судить подрядчика, ремонтировавшего образовательные учреждения

В Октябрьский районный суд Самары отправилось уголовное дело директора подрядной организации, ремонтировавшей образовательные учреждения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Мужчину обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, с 2019 по 2020 г. ООО "Гранит-Строй" занималось ремонтом по муниципальным контрактам. Заказчики полностью оплатили работы, но фактический объем выполненных работ по 10 контрактам был меньше, чем указано в контрактах. В результате фирма незаконно получила из бюджета более 1,5 млн рублей.

В рамках уголовного дела наложили арест на имущество обвиняемого стоимостью 800 тыс. рублей. Также прокуратура предъявила гражданский иск о взыскании ущерба.