55 магазинов открылись в ТРК "Космопорт" в 2023 году

Результаты плодотворной работы опубликовал один из самых популярных торговых комплексов города.
С начала года "Космопорт" значительно пополнил свое предложение в сегментах товаров для дома, красоты, но активнее всего расширялся модный ритейл.
Летом прошло грандиозное открытие первого и единственного в Самаре мужского бутика Karl Lagerfeld, а ранее торкрете единственного женского бутика того же бренда. В нем представлены трендовые коллекции легендарного бренда, стильные аксессуары и обувь.
После перерыва в торговый центр вернулись два крупнейших производителя джинсов: американская компания Leviʼs и немецкий Mustang. Помимо легендарного денима в линейках брендов представлены рубашки и спортивные футболки, свитеры, куртки, а также аксессуары и обувь.
Среди новых партнеров комплекса — бренд Geox, чья уникальная "дышащая" одежда и обувь уже завоевала любовь покупателей, а также магазин косметики и украшений Подружка. Первый в Самаре фитнес-центр DDX также уже зашёл на территорию топового комплекса и откроет свои двери для самарских посетителей уже в начале 2024 г.
Более того, торгово-развлекательный комплекс Космопорт уже анонсировал открытие ещё двух популярных бутиков: Caliope и Terranova, которые откроют свои двери уже в первом квартале нового года.
Сегодня Космопорт объединяет более 160 различных магазинов, места для отдыха, кафе и рестораны, кинотеатр и большую игровую площадку для детей и продолжает оставаться самым востребованным торгово-развлекательным центром у горожан всех возрастов.
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