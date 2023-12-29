55 магазинов открылись в ТРК "Космопорт" в 2023 году

Результаты плодотворной работы опубликовал один из самых популярных торговых комплексов города.

С начала года "Космопорт" значительно пополнил свое предложение в сегментах товаров для дома, красоты, но активнее всего расширялся модный ритейл.

Летом прошло грандиозное открытие первого и единственного в Самаре мужского бутика Karl Lagerfeld, а ранее торкрете единственного женского бутика того же бренда. В нем представлены трендовые коллекции легендарного бренда, стильные аксессуары и обувь.

После перерыва в торговый центр вернулись два крупнейших производителя джинсов: американская компания Leviʼs и немецкий Mustang. Помимо легендарного денима в линейках брендов представлены рубашки и спортивные футболки, свитеры, куртки, а также аксессуары и обувь.

Среди новых партнеров комплекса — бренд Geox, чья уникальная "дышащая" одежда и обувь уже завоевала любовь покупателей, а также магазин косметики и украшений Подружка. Первый в Самаре фитнес-центр DDX также уже зашёл на территорию топового комплекса и откроет свои двери для самарских посетителей уже в начале 2024 г.

Более того, торгово-развлекательный комплекс Космопорт уже анонсировал открытие ещё двух популярных бутиков: Caliope и Terranova, которые откроют свои двери уже в первом квартале нового года.

Сегодня Космопорт объединяет более 160 различных магазинов, места для отдыха, кафе и рестораны, кинотеатр и большую игровую площадку для детей и продолжает оставаться самым востребованным торгово-развлекательным центром у горожан всех возрастов.