В Тольятти задержан житель Магнитогорска, который купил водительское удостоверение в Интернете

В Тольятти на посту КПП "Рубеж" по ул. Магистральной в Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя автомобиля Volvo. 32-летний житель г. Магнитогорска предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнения в его подлинности.

Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера.

По данным полицейских, безработный мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".