В Тольятти задержан житель Магнитогорска, который купил водительское удостоверение в Интернете

В Тольятти на посту КПП "Рубеж" по ул. Магистральной в Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов водителя автомобиля Volvo. 32-летний житель г. Магнитогорска предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнения в его подлинности.
Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера.
По данным полицейских, безработный мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса задержанный признал свою вину и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет.
Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.