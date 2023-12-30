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Военнослужащие ЦВО поздравили с 97-летием и наступающим Новым годом ветерана ВОВ из зоны проведения СВО В Самарской области пройдет ГрандТур "Оранжевая миля" Две женщины из Самарской области удостоены звания "Мать-героиня" Тольяттинскую школу оштрафовали за драку учениц Тольяттинский троллейбус №22 изменит расписание с 1 января

Общество

Военнослужащие ЦВО поздравили с 97-летием и наступающим Новым годом ветерана ВОВ из зоны проведения СВО

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Военнослужащие Центрального военного округа организовали поздравление с 97-летием и наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны из зоны проведения специальной военной операции.

Фото: Минобороны РФ

Представители соединения спецназа ЦВО продемонстрировали Николаю Александровичу видеообращение с поздравительным адресом от военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения СВО.

"Ваша Победа подстегивает наших ребят к подвигам и новым победам. Спасибо вам большое", — сказал представитель соединения в беседе с ветераном.

Передав приветы и подарки, военнослужащие устроили концерт под окнами фронтовика в исполнении духового оркестра. По желанию ветерана, оркестр сыграл мелодии военных лет и на бис была проиграна знаменитая "Катюша".

Также к поздравлениям присоединились представители ветеранских организаций.

Николай Александрович Боровиков — участник Великой Отечественной войны. Когда началась ВОВ, ему было 14 лет. В 1943 г. ушел на фронт. На территории Польши он получил ранение, а после выписки из госпиталя освобождал с боями Чехословакию, Австрию и Германию. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За взятие Праги". На протяжении 22 лет он трудился на Волжском автомобильном заводе, вышел на пенсию в 1991 г., но даже в свои годы способствовал активной работе ветеранского движения.

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Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

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Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

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Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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