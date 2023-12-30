Военнослужащие ЦВО поздравили с 97-летием и наступающим Новым годом ветерана ВОВ из зоны проведения СВО

Военнослужащие Центрального военного округа организовали поздравление с 97-летием и наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны из зоны проведения специальной военной операции.

Представители соединения спецназа ЦВО продемонстрировали Николаю Александровичу видеообращение с поздравительным адресом от военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения СВО.

"Ваша Победа подстегивает наших ребят к подвигам и новым победам. Спасибо вам большое", — сказал представитель соединения в беседе с ветераном.

Передав приветы и подарки, военнослужащие устроили концерт под окнами фронтовика в исполнении духового оркестра. По желанию ветерана, оркестр сыграл мелодии военных лет и на бис была проиграна знаменитая "Катюша".

Также к поздравлениям присоединились представители ветеранских организаций.

Николай Александрович Боровиков — участник Великой Отечественной войны. Когда началась ВОВ, ему было 14 лет. В 1943 г. ушел на фронт. На территории Польши он получил ранение, а после выписки из госпиталя освобождал с боями Чехословакию, Австрию и Германию. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За взятие Праги". На протяжении 22 лет он трудился на Волжском автомобильном заводе, вышел на пенсию в 1991 г., но даже в свои годы способствовал активной работе ветеранского движения.