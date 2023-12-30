Военнослужащие ЦВО поздравили с 97-летием и наступающим Новым годом ветерана ВОВ из зоны проведения СВО

Военнослужащие Центрального военного округа организовали поздравление с 97-летием и наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны из зоны проведения специальной военной операции.
Представители соединения спецназа ЦВО продемонстрировали Николаю Александровичу видеообращение с поздравительным адресом от военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения СВО.
"Ваша Победа подстегивает наших ребят к подвигам и новым победам. Спасибо вам большое", — сказал представитель соединения в беседе с ветераном.
Передав приветы и подарки, военнослужащие устроили концерт под окнами фронтовика в исполнении духового оркестра. По желанию ветерана, оркестр сыграл мелодии военных лет и на бис была проиграна знаменитая "Катюша".
Также к поздравлениям присоединились представители ветеранских организаций.
Николай Александрович Боровиков — участник Великой Отечественной войны. Когда началась ВОВ, ему было 14 лет. В 1943 г. ушел на фронт. На территории Польши он получил ранение, а после выписки из госпиталя освобождал с боями Чехословакию, Австрию и Германию. Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За взятие Праги". На протяжении 22 лет он трудился на Волжском автомобильном заводе, вышел на пенсию в 1991 г., но даже в свои годы способствовал активной работе ветеранского движения.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.