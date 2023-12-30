Выход на лед вблизи строительства моста через р. Волга опасен для жизни

На мостовом переходе через реку Волгу между селами Климовка и Подстепки ведутся строительные работы в круглосуточном режиме. Чтобы обеспечить бесперебойную работу по возведению опор моста и надвижки мостовых пролетов, поставка строительных конструкций и материалов осуществляется плавсредствами по воде, свободной ото льда.

Поддержание ледовой майны между правым и левым берегом р. Волги в створе мостового перехода осуществляется в течение всего зимнего периода.



Выход и выезд на лед любителям зимней рыбалки или подледного лова, а также нахождение на береговой линии в районе строительства мостового перехода через реку Волга опасны для жизни.



Особенно опасно движение вблизи ледовой майны на снегоходах и квадроциклах, парусных катамаранах и т. д.



Не подвергайте свою жизнь опасности. Не выходите на лед.