ХК "Лада" завершил 2023 год поражением от "Авангарда"

В субботу, 30 декабря, ХК "Лада" встречался на домашней арене с омским "Авангардом".
Тольяттинцы проиграли со счетом 1:2.
"Лада": Подъяпольский (39:59-40:00, 59:37–60:00, пустые ворота); Солянников — Березин, Романов — Фисенко (К) — Шумаков; Минеев — Волгин, Кугрышев — Джозефс — Сафин; Демидов — Росандич, Алтыбармакян — Куликов — Михайлов; Вафин — Васильков, Иванюженков — Бабенко — Грошев.
"Авангард": Проскуряков (33:29-33:47, пустые ворота); Шарипзянов (К) — Чистяков, Жафяров — Спунер — Буше; Киселевич — Гуляев, Мартынов — Прохоркин — Телегин; Чмыхов — Бойков, Венгрыжановский — Пьянов — Игумнов; Кол — Холодилин, Филатьев — Николишин — Беляев.
Шайбы забросили:
0:1 — Дамир Жафяров (Буше, Спунер, 8:37).
1:1 — Андрей Алтыбармакян (Михайлов, Куликов, 11:26).
1:2 — Николай Прохоркин (Чистяков, 35:24, бол).
Штраф: 2 (Бабенко — 2) — 8 (Прохоркин — 2, Шарипзянов — 2, Спунер — 2, Чмыхов — 2).
Броски в створ: 23 (4-14-5) — 20 (12-5-3).
Выигранные вбрасывания: 26 (3-13-10) — 14 (6-5-3).
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!