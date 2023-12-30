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Хоккей Спорт

ХК "Лада" завершил 2023 год поражением от "Авангарда"

ТОЛЬЯТТИ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 30 декабря, ХК "Лада" встречался на домашней арене с омским "Авангардом".

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тольяттинцы проиграли со счетом 1:2. 

"Лада": Подъяпольский (39:59-40:00, 59:37–60:00, пустые ворота); Солянников — Березин, Романов — Фисенко (К) — Шумаков; Минеев — Волгин, Кугрышев — Джозефс — Сафин; Демидов — Росандич, Алтыбармакян — Куликов — Михайлов; Вафин — Васильков, Иванюженков — Бабенко — Грошев.

"Авангард": Проскуряков (33:29-33:47, пустые ворота); Шарипзянов (К) — Чистяков, Жафяров — Спунер — Буше; Киселевич — Гуляев, Мартынов — Прохоркин — Телегин; Чмыхов — Бойков, Венгрыжановский — Пьянов — Игумнов; Кол — Холодилин, Филатьев — Николишин — Беляев.

Шайбы забросили:

0:1 — Дамир Жафяров (Буше, Спунер, 8:37).

1:1 — Андрей Алтыбармакян (Михайлов, Куликов, 11:26).

1:2 — Николай Прохоркин (Чистяков, 35:24, бол).

Штраф: 2 (Бабенко — 2) — 8 (Прохоркин — 2, Шарипзянов — 2, Спунер — 2, Чмыхов — 2).

Броски в створ: 23 (4-14-5) — 20 (12-5-3).

Выигранные вбрасывания: 26 (3-13-10) — 14 (6-5-3).

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