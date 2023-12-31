В новом году жители Самарской области получат пенсии раньше обычного

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области сообщает, что в новом году жители региона смогут получить пенсии и пособия раньше обычных дат.

Эту информацию озвучила министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева.



"Выплаты начнут поступать со среды, 3 января 2024 года, на два дня раньше обычного. Это касается пенсий, которые граждане получают на почте, и единого пособия, связанного с рождением и воспитанием ребенка (также через почту). На вторую льготу могут рассчитывать около 4,5 тысячи граждан", - пояснила глава минсоцдема.

Остальным категориям граждан, получающим субсидии от государства, выплаты перечислят в течение месяца. Это касается тех, кому переводят деньги в банк.