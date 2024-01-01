В Самаре ребенок провалился в открытую ливневку

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту инцидента с ребенком в Самаре.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что маленький ребенок во время прогулки провалился в открытую и занесенную снегом ливневую канализацию.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!