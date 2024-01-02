Мужчина погиб на пожаре в доме в Самаре

В понедельник, 1 января, в 5:29 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании комнаты в доме на Бельском переулке, 7 в Советском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 30 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 30 человек и семь автоцистерн.

Пожар удалось ликвидировать в 6:14. В ведомстве отметили, что при пожаре погиб мужчина, личность которого устанавливается.

Обстоятельства гибели человека и возникновения пожара выясняются.