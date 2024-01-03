10-летняя девочка погибла на пожаре в Тольятти

Во вторник, 2 января, в 20:45 в чрезвычайную службу поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на бульваре 50 лет Октября в Тольятти, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На тушение были направлены 40 человек и 16 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 21:26 на площади 60 кв. м.

В ведомстве отметили, что при пожаре погибла 10-летняя девочка. При тушении огнеборцами было спасено пять человек.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются