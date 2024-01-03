Самарчанка, утомленная постоянным предложением руки и сердца, нанесла ножевое ранение соседу

В Волжском районе 46-летняя местная жительница осуждена на один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за ножевое ранение влюбленному соседу.

В полицию обратился местный житель, который сообщил, что обнаружил своего отца в одной из квартир дома, с ножевым ранением в сердце. Раненный мужчина и очевидцы сообщили сотруднику полиции, что удар ножом нанесла женщина, проживающая в соседнем подъезде.

После задержания женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что знакома с потерпевшим давно, регулярно распивала с ним спиртные напитки и отвечала отказом на предложения руки и сердца, предпочитая общаться с ним, как с хорошим соседом.

В ходе очередного застолья на очередной отказ выйти за него замуж, местный житель отреагировал неадекватно — начал оскорблять, в том числе и нецензурной бранью. Не сдержав эмоций, женщина взяла нож со стола, который находился между ними, и нанесла удар в грудь потерпевшего.

Согласно заключению эксперта, повреждение явилось опасным для жизни и причинило тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора.