Самарчанка, утомленная постоянным предложением руки и сердца, нанесла ножевое ранение соседу

В Волжском районе 46-летняя местная жительница осуждена на один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за ножевое ранение влюбленному соседу.
В полицию обратился местный житель, который сообщил, что обнаружил своего отца в одной из квартир дома, с ножевым ранением в сердце. Раненный мужчина и очевидцы сообщили сотруднику полиции, что удар ножом нанесла женщина, проживающая в соседнем подъезде.
После задержания женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что знакома с потерпевшим давно, регулярно распивала с ним спиртные напитки и отвечала отказом на предложения руки и сердца, предпочитая общаться с ним, как с хорошим соседом.
В ходе очередного застолья на очередной отказ выйти за него замуж, местный житель отреагировал неадекватно — начал оскорблять, в том числе и нецензурной бранью. Не сдержав эмоций, женщина взяла нож со стола, который находился между ними, и нанесла удар в грудь потерпевшего.
Согласно заключению эксперта, повреждение явилось опасным для жизни и причинило тяжкий вред здоровью потерпевшего.
Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.