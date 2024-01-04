Ночной пожар на Алма-Атинской: один человек погиб, 20 эвакуированы

В четверг, 4 января, в 2:07 в чрезвычайную службу поступило сообщение о пожаре в доме 108 "Б" на ул. Алма-Атинской в Кировском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 15 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 17 человек, которые ликвидировали пожар в 2:37.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре погиб мужчина 1984 года рождения, а из здания было эвакуировано 20 человек.

Обстоятельства случившегося выясняются.