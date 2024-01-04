Тело мужчины найдено при тушении пожара в шиномонтажной мастерской в Тольятти

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В среду, 3 января, в 17:03 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании мебели в помещении шиномонтажа на ул. Борковская, 99 в Автозаводском районе Тольятти, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.