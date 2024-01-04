16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Презентован туристический маршрут "Жигулевские выходные" на выставке "Россия" Россиянам упростили доступ к вождению снегоходов и квадроциклов Самара вошла в топ -7 городов России, в которые приезжают ради музеев Туристические возможности Самарской области представили в день региона на международной выставке-форуме "Россия" В Самаре прошла защита детских проектов "Азбука символов"

Туризм Общество

Презентован туристический маршрут "Жигулевские выходные" на выставке "Россия"

МОСКВА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 3 января, на выставке-форуме "Россия" в Москве на стенде Самарской области в рамках недель туризма состоялась презентация национального туристического маршрута "Жигулевские выходные".

Фото: Министерство туризма СО

Маршрут является главной программой для путешествий по Самарской области, отмеченной экспертами.

"Жигулевские выходные" включает в себя посещение Сызрани, Тольятти и Самары, позволяют туристам за 4 дня познакомиться с основными достопримечательностями региона, включая Самарскую Луку — биосферный резерват, входящий в список ЮНЕСКО, и Жигулевские горы.

Маршрут наполнен самыми интересными активностями: осмотр коллекции живописи Художественного музея Самары, и посещение единственной городской усадьбы в Самаре с "погружением" в детство писателя Алексея Толстого, дегустация "Жигулевского", концепты и раритеты АВТОВАЗа в Тольятти, потрясающая Волга и Жигулевские горы на Самарской Луке, неоготический замок Гарибальди на берегу Волги, мастер-класс по приготовлению местного торта "Паутинка", колокольный звон с башни Кремля в Сызрани.

"Если говорить о наиболее востребованных в 2023 году туристических маршрутах, то тут, безусловно, нужно отметить национальный туристический маршрут "Жигулевские выходные". Отправляясь в четырехдневное путешествие по маршруту "Жигулевские выходные", туристы могут быть уверены — отдых будет насыщенным и подарит целую коллекцию эмоций. Приглашаем всех в Самарскую область!", — рассказал представитель туристско-информационного центра Самарской области.

Также во время презентации состоялся розыгрыш фирменных стаканов, блокнотов и шопперов от представителей регионального туристско-информационного центра.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

14-й зимний мотослет SnowDogs и чемпионат мира по унимото

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4