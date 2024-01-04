Презентован туристический маршрут "Жигулевские выходные" на выставке "Россия"

В среду, 3 января, на выставке-форуме "Россия" в Москве на стенде Самарской области в рамках недель туризма состоялась презентация национального туристического маршрута "Жигулевские выходные".

Маршрут является главной программой для путешествий по Самарской области, отмеченной экспертами.

"Жигулевские выходные" включает в себя посещение Сызрани, Тольятти и Самары, позволяют туристам за 4 дня познакомиться с основными достопримечательностями региона, включая Самарскую Луку — биосферный резерват, входящий в список ЮНЕСКО, и Жигулевские горы.

Маршрут наполнен самыми интересными активностями: осмотр коллекции живописи Художественного музея Самары, и посещение единственной городской усадьбы в Самаре с "погружением" в детство писателя Алексея Толстого, дегустация "Жигулевского", концепты и раритеты АВТОВАЗа в Тольятти, потрясающая Волга и Жигулевские горы на Самарской Луке, неоготический замок Гарибальди на берегу Волги, мастер-класс по приготовлению местного торта "Паутинка", колокольный звон с башни Кремля в Сызрани.

"Если говорить о наиболее востребованных в 2023 году туристических маршрутах, то тут, безусловно, нужно отметить национальный туристический маршрут "Жигулевские выходные". Отправляясь в четырехдневное путешествие по маршруту "Жигулевские выходные", туристы могут быть уверены — отдых будет насыщенным и подарит целую коллекцию эмоций. Приглашаем всех в Самарскую область!", — рассказал представитель туристско-информационного центра Самарской области.

Также во время презентации состоялся розыгрыш фирменных стаканов, блокнотов и шопперов от представителей регионального туристско-информационного центра.