На выставке "Россия" презентован горнолыжный комплекс "СОК Красная глинка"

В четверг, 4 января, на выставке-форуме "Россия" в Москве на стенде Самарской области в рамках недель туризма состоялась презентация горнолыжного комплекса "СОК Красная глинка".

Посетители стенда узнали почему практически каждый житель Самарской области умеет не только плавать, но и кататься на горных лыжах или сноуборде. И как отдохнуть на горнолыжном комплексе летом.

Горнолыжный комплекс "Сок", который находится в 30 минутах езды от центра Самары. Для комфортного катания любителей горнолыжного спорта, сноуборда и активного досуга работают 10 трасс различных категорий сложности (из них 6 трасс освещены для вечернего катания), самая протяженная — 1200 метров, СноуПарк с трамплинами, квотерпайпом и слайдбоксами, учебная трасса, трассы для тюбинга. Здесь можно обучиться в школе катания как в индивидуальном порядке, так и группой, есть уроки и для самых маленьких. К безопасности руководство относится максимально строго, все инструкторы проходят обязательное обучение для получения категории по горнолыжному спорту и сноуборду. На горнолыжке можно покататься на собственном сноуборде или лыжах, но и взять оборудование в прокат, здесь же можно арендовать тюбинг. На площадке оборудована детская комната и фотозона, а также уютный ресторан с видом на заснеженные горы.

С 2023 г. горнолыжка превратилась в туристический объект на природе, в котором удачно совмещаются пляжный отдых, водные активности и возможность качественно провести время с друзьями и близкими. Здесь появилась уютная открытая аквазона (бассейн для взрослых и детский бассейн) с подогревом у подножья Сокольих гор и прекрасным панорамным видом. На площадке есть шезлонги, полотенца и зонтики — все что нужно для отдыха на чистом частном пляже.

В стоимость посещения площадки входит и спортивный отдых. Гости могут заняться йогой, пляжным волейболом и поиграть теннис, с помощью профессиональных инструкторов проверить себя на меткость и покидать дартс или пострелять из лука. Любителям природных пейзажей предлагают подняться в Сокольи горы и сделать незабываемые фотографии.