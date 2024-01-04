ХК "Лада" проиграл в первом матче 2024 года

ХК "Лада" в Нижнекамске потерпел поражение от "Нефтехимика" — 4:3.
"Нефтехимик": Долганов (57:40-58:36, 64:41–64:50, пустые ворота); Клок — Хлыстов, Ди — Митякин — Селезнев; Сериков — Пастухов, Белозеров — Дергачев (К) — Сетдиков; Сидоров — Кашников, Брюквин — Жукенов — Соколов; Ковалев — Р. Якупов, Корбит — Ураков — Точилкин.
"Лада": Подъяпольский; Солянников — Березин, Романов — Фисенко (К) — Шумаков; Минеев — Семин, Сафин — Джозефс — Кугрышев; Демидов — Росандич, Алтыбармакян — Куликов — Михайлов; Вафин — Васильков, Червоненко — Бабенко — Грошев.
Шайбы забросили:
0:1 — Трой Джозефс (Березин, Романов, 17:23).
0:2 — Андрей Алтыбармакян (Куликов, 26:21, мен).
1:2 — Александр Дергачев (Сериков, Сетдиков, 27:40, бол).
2:2 — Дмитрий Соколов (Брюквин, Жукенов, 28:52).
2:3 — Андрей Алтыбармакян (Демидов, Михайлов, 41:44).
3:3 — Евгений Митякин (Дергачев, Сетдиков, 58:36).
4:3 — Жан-Себастьен Ди (Брюквин, 64:59, бол).
Штраф: 8 (командный — 2, Сетдиков — 4, Клок — 2) — 12 (Романов — 2, командный — 4, Росандич — 2, Демидов — 2, Подъяпольский — 2).
Броски в створ: 50 (11-19-16-4) — 25 (8-9-6-2).
Выигранные вбрасывания: 39 (13-13-10-3) — 25 (4-8-12-1).
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
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Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!