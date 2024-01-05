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Выборы Власть и политика

Владимир Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам Владимира Путина

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Документы получили военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель АНО "Комитет семей воинов Отечества" Юлия Белехова, заведующий аналитическим центром ФГАОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова" Николай Ваганов, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова", академик РАН, Заслуженный врач Российской Федерации Сергей Готье, доцент факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, член Общественной палаты Анна Злобина, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов России Сергей Кандыбович, летчик-инструктор 1-го класса, заслуженный тренер России по авиаспорту и восьмикратная чемпионка Всемирных воздушных игр Светлана Капанина, Герой Советского Союза, Герой РФ, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам, летчик-космонавт Сергей Крикалев, председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук, певец и композитор, лидер группы "Джанго" Алексей Поддубный, и. о. ректора Севастопольской академии хореографии и директор Севастопольского государственного театра оперы и балета Сергей Полунин, руководитель штаба АНО "Комитет семей воинов Отечества" в Тверской области Олеся Шигина.

В настоящее время список доверенных лиц Владимира Путина продолжает формироваться. В него уже вошли и представители Самарской области, в частности: Войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян; председатель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов; член Общественной палаты РФ, директор фонда "Звезда и Лира" Екатерина Колотовкина.

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весенний?

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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