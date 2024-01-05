"Комета" проведет мастер-класс по хоккею на "Солидарность Самара Арена"

В пятницу, 5 января, на территории Самарской Олимпийской Деревни 2024 "Семейные традиции" пройдет мастер-класс по хоккею.
В рамках мероприятия воспитанники СШОР 1 продемонстрируют свои навыки в показательных выступлениях, а также предоставят участникам мастер-класса возможность забросить шайбу в ворота. Кроме того, среди посетителей будут разыграны памятные подарки.
Начало в 14.00 Место встречи: тренировочная площадка "Восход". Вход свободный.
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