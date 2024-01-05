В Самарской области задержан житель Якутии, устроивший дебош в храме

В Новокуйбышевске в одном из городских храмов сработала "тревожная кнопка". Росгвардейцы незамедлительно выдвинулись на место происшествия.
Один из священнослужителей объяснил прибывшим патрульным, что на территории церкви находится неадекватный мужчина, который ведет себя агрессивно — нецензурно бранится, ломает подсвечники и даже учинил драку. На неоднократные просьбы успокоиться и перестать нарушать порядок, правонарушитель не реагировал.
Сотрудники Росгвардии задержали дебошира, который был неопрятно одет и по внешнему виду находился в состоянии опьянения. Установив его личность и проверив ее по имеющимся информационным базам данных, росгвардейцы выяснили, что 26-летний мужчина, проживающий на территории Якутии, находится в розыске.
Сотрудники органов внутренних дел северного субъекта Российской Федерации разыскивали его по подозрению в совершении мошенничества.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.