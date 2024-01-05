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Преступления Происшествия

В Самарской области задержан житель Якутии, устроивший дебош в храме

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске в одном из городских храмов сработала "тревожная кнопка". Росгвардейцы незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

Один из священнослужителей объяснил прибывшим патрульным, что на территории церкви находится неадекватный мужчина, который ведет себя агрессивно — нецензурно бранится, ломает подсвечники и даже учинил драку. На неоднократные просьбы успокоиться и перестать нарушать порядок, правонарушитель не реагировал.

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира, который был неопрятно одет и по внешнему виду находился в состоянии опьянения. Установив его личность и проверив ее по имеющимся информационным базам данных, росгвардейцы выяснили, что 26-летний мужчина, проживающий на территории Якутии, находится в розыске.

Сотрудники органов внутренних дел северного субъекта Российской Федерации разыскивали его по подозрению в совершении мошенничества.

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