16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Развитие туризма в национальном парке "Самарская Лука" В Штабе общественной поддержки Самарской области прошли рождественские елки На "Солидарность Арене" в Самаре - детский день Более чем 70 машин вышли на чистку федеральных трасс Самарской области от снега Трое военных из Самарской области вернулись из плена

Общество

В Штабе общественной поддержки Самарской области прошли рождественские елки

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Череда новогодних праздников продолжилась 4 и 5 января в Штабе общественной поддержки Самарской области.

Фото: Роман Танаев

Здесь прошли елки для семей с детьми — вынужденных переселенцев из Донецкой народной республики, и семей участников СВО. В мероприятиях приняли участие почти 100 ребят.
Для гостей праздника была подготовлена яркая новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Дети водили хороводы, танцевали, отгадывали загадки, играли в подвижные игры. А родители поддерживали ребят.

А еще — демонстрировали Дедушке Морозу свое творчество: читали стихи и пели песни. А взамен получали сладкий подарок.

Мероприятия никого не оставили равнодушным. "Праздник замечательный, спасибо тем, кто его организовал. Дети довольны. Дед Мороз со Снегурочкой — просто на пять баллов! Детям больше всего понравилась игра с рукавичкой и игра "Морская фигура — замри!", — поделилась впечатлениями мама одного из участников елки Екатерина Ц.

"Настроение у нас очень веселое, хорошее, праздничное, новогоднее. Я думаю, что такие мероприятия важны не только для детей, но для взрослых. Тут мой ребенок и 14 лет, и 6 лет. Все получили максимальное удовольствие, и я, в том числе. Огромное спасибо, это очень важно!" — отметила Мария Г.

"У моей дочери настроение радостное. Она выучила стихотворение, мы готовились к новогоднему утреннику в школе. Но и сегодня прочитали стихотворение Дедушке Морозу, без запинок, все хорошо, и нам подарили подарок. Мне запомнился сегодня больше всего конкурс елочки-пенечки. Он повторялся несколько раз и в быстром темпе. Это очень понравилось детям! Такие представления нужны, чтобы поддержать новогоднее настроение, чтобы оно у детей не улетучилось после праздников, и чтобы они поверили в сказку", — сказала Екатерина Л., мама 7-летней Александры.

"Такие мероприятия создают праздничное настроение. Дети интерактивно задействованы, им очень нравится. Они не просто сидели и смотрели, но и участвовали. Вон все веселые какие были!" — отметила Алина П., мама одного из участников елки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

Фото на сайте

Парад Памяти в Самаре

Парад Памяти в Самаре

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4