В Штабе общественной поддержки Самарской области прошли рождественские елки

Череда новогодних праздников продолжилась 4 и 5 января в Штабе общественной поддержки Самарской области.

Здесь прошли елки для семей с детьми — вынужденных переселенцев из Донецкой народной республики, и семей участников СВО. В мероприятиях приняли участие почти 100 ребят.

Для гостей праздника была подготовлена яркая новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Дети водили хороводы, танцевали, отгадывали загадки, играли в подвижные игры. А родители поддерживали ребят.

А еще — демонстрировали Дедушке Морозу свое творчество: читали стихи и пели песни. А взамен получали сладкий подарок.

Мероприятия никого не оставили равнодушным. "Праздник замечательный, спасибо тем, кто его организовал. Дети довольны. Дед Мороз со Снегурочкой — просто на пять баллов! Детям больше всего понравилась игра с рукавичкой и игра "Морская фигура — замри!", — поделилась впечатлениями мама одного из участников елки Екатерина Ц.

"Настроение у нас очень веселое, хорошее, праздничное, новогоднее. Я думаю, что такие мероприятия важны не только для детей, но для взрослых. Тут мой ребенок и 14 лет, и 6 лет. Все получили максимальное удовольствие, и я, в том числе. Огромное спасибо, это очень важно!" — отметила Мария Г.

"У моей дочери настроение радостное. Она выучила стихотворение, мы готовились к новогоднему утреннику в школе. Но и сегодня прочитали стихотворение Дедушке Морозу, без запинок, все хорошо, и нам подарили подарок. Мне запомнился сегодня больше всего конкурс елочки-пенечки. Он повторялся несколько раз и в быстром темпе. Это очень понравилось детям! Такие представления нужны, чтобы поддержать новогоднее настроение, чтобы оно у детей не улетучилось после праздников, и чтобы они поверили в сказку", — сказала Екатерина Л., мама 7-летней Александры.

"Такие мероприятия создают праздничное настроение. Дети интерактивно задействованы, им очень нравится. Они не просто сидели и смотрели, но и участвовали. Вон все веселые какие были!" — отметила Алина П., мама одного из участников елки.