В Штабе общественной поддержки Самарской области прошли рождественские елки

Череда новогодних праздников продолжилась 4 и 5 января в Штабе общественной поддержки Самарской области.
Здесь прошли елки для семей с детьми — вынужденных переселенцев из Донецкой народной республики, и семей участников СВО. В мероприятиях приняли участие почти 100 ребят.
Для гостей праздника была подготовлена яркая новогодняя программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Дети водили хороводы, танцевали, отгадывали загадки, играли в подвижные игры. А родители поддерживали ребят.
А еще — демонстрировали Дедушке Морозу свое творчество: читали стихи и пели песни. А взамен получали сладкий подарок.
Мероприятия никого не оставили равнодушным. "Праздник замечательный, спасибо тем, кто его организовал. Дети довольны. Дед Мороз со Снегурочкой — просто на пять баллов! Детям больше всего понравилась игра с рукавичкой и игра "Морская фигура — замри!", — поделилась впечатлениями мама одного из участников елки Екатерина Ц.
"Настроение у нас очень веселое, хорошее, праздничное, новогоднее. Я думаю, что такие мероприятия важны не только для детей, но для взрослых. Тут мой ребенок и 14 лет, и 6 лет. Все получили максимальное удовольствие, и я, в том числе. Огромное спасибо, это очень важно!" — отметила Мария Г.
"У моей дочери настроение радостное. Она выучила стихотворение, мы готовились к новогоднему утреннику в школе. Но и сегодня прочитали стихотворение Дедушке Морозу, без запинок, все хорошо, и нам подарили подарок. Мне запомнился сегодня больше всего конкурс елочки-пенечки. Он повторялся несколько раз и в быстром темпе. Это очень понравилось детям! Такие представления нужны, чтобы поддержать новогоднее настроение, чтобы оно у детей не улетучилось после праздников, и чтобы они поверили в сказку", — сказала Екатерина Л., мама 7-летней Александры.
"Такие мероприятия создают праздничное настроение. Дети интерактивно задействованы, им очень нравится. Они не просто сидели и смотрели, но и участвовали. Вон все веселые какие были!" — отметила Алина П., мама одного из участников елки.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.