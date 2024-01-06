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Развитие туризма в национальном парке "Самарская Лука"

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 января, на выставке-форуме "Россия" в Москве на стенде Самарской области в рамках недель туризма состоялась презентация национального парка "Самарская Лука".

Фото: Министерство туризма СО

Самарская Лука — уникальная местность, образованная изгибом (излучиной, лукой) самой большой европейской реки Волги в ее среднем течении и Усинским заливом Куйбышевского водохранилища находится на территории Самарской области.

Волга в этом месте делает большую дугу, обращенную на восток, а затем поворачивает на юго-запад. Протяжённость ее более 200 км. Высоко приподнятые из глубины недр древние карбонатные породы образуют подобие острова, северный, наиболее высокий край которого — Жигулевские горы или Жигули. Жигули, со средней высотой около 300 метров, — единственные горы тектонического происхождения не только на Волге, но и на всей огромной территории Русской равнины.

Национальный парк "Самарская Лука" — это более 130 тысяч гектаров особо охраняемой природной территории, являющейся домом для редких растений и диких животных, природные достопримечательности и сеть разнообразных туристических маршрутов, села с богатой историей, культурой и самобытным фальклором, возможности для развития туризма и отдыха.

На территории нацпарка находится большое количество туристических объектов, в их числе Клуб конного туризма "Степное Поле". Данная площадка предлагает элитный способ осмотра достопримечательностей Жигулёвских гор. Ракурсы пейзажей, которые открываются конному туристу намного привлекательней тех, что видны из окон самых дорогих автомобилей.

Расположился конный клуб на западной границе села Жигули, в одноименном урочище Степное Поле. На данный момент в клубе проживает 28 лошадей и 1 верблюд Яша. Для туристов, приезжающих на несколько дней, есть комфортный гостевой дом с баней.

Для тех, кто не владеет навыком верховой езды, есть шаговые конно-полевые выезды на полтора и три часа, но при желании, можно взять несколько уроков верховой езды и освоить более быстрые аллюры.

Для опытных наездников, есть маршруты с резвыми аллюрами, а также многодневный конный поход "Жигулевский лабиринт", который дважды был признан лучшим маршрутом года.

Ежегодно проводятся событийные мероприятия: народный традиционный праздник троица и сельский фестиваль "Именины Жигулёвских гор".

Круглый год на территории действует спортивная секция по подготовке спортсменов и лошадей для участия в маршрутах и дистанциях по виду спорта "спортивный туризм". В этом году воспитанники клуба стали Чемпионами России.

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