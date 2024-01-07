Жители региона могут проголосовать за стенд Самарской области на выставке "Россия"

На сайте международной выставки-форума "Россия" продолжается голосование за лучший стенд региона.
Рассказываем, как проголосовать за Самарскую область. Для этого вам нужно пройти всего пять шагов:
- Перейдите по ссылке: https://russia.ru/voting/region
- Зарегистрируйтесь по кнопке "Войти" (внизу всплывающего окна).
- Введите свои данные и получите на указанный почтовый ящик подтверждение / Авторизоваться можно и через аккаунт в соцсети.
- По ссылке, которая пришла на почту, перейдите на сайт, или вновь перейдите по ссылке: https://russia.ru/voting/region
- Выберите из всех 89 регионов России Самарскую область, а также любую из предложенных номинаций (можно выбрать несколько).
Международная выставка-форум "Россия" - это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.