В Самаре возобновлены перевозки от речвокзала до Рождествено

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ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" сообщает о возобновлении с 8 января 2024 года перевозок по маршруту "г. Самара (Речной вокзал) - с. Рождествено".