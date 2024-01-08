С 9 января до Самарской области будет ходить новый электропоезд

С 9 января до Самарской области пустят новую электричку. Она отправится из Оренбургской области.

Согласно графику движения, электричка будет отправляться со станции Абдулино в 3:16 (мск), а в Похвистнево будет прибывать в 4:45 (мск).

На станции Похвистнево пассажиры смогут пересесть на электричку до Самары.