ВК "Нова" проиграла команде "Зенит-Казань"

В понедельник, 8 января, ВК "Нова" на домашней площадке принимала команду "Зенит-Казань". Зенитовцы в матче с "Новой" сделали 10 эйсов и 14 блоков.
Хозяева площадки начали матч с отличным настроем и навязали фавориту серьезную борьбу. После двух подряд эйсов Савелия Позднякова и забитого Владимиром Съемщиковым переходящего мяча они повели 15:14.
После второго тайм-аута казанцы прибавили и совершили рывок +4 (16:17 20:17). Казанский блок наглухо закрыл нападающих "Новы". 2-й сет стал бенефисом Михаила Лабинского. 20-летний доигровщик "Зенита" сделал 5 эйсов при своем первом выходе на подачу, превратив счет 3:2 в 11:2. После этого начала казанцы довели дело до разгрома - 25:15.
В 3-м сете команды шли вровень вплоть до середины партии, а потом "Зенит" ушел в отрыв на подачах Щебинина. Победную точку своим очередным эйсом поставил Лабинский — 25:18.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!