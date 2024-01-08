ВК "Нова" проиграла команде "Зенит-Казань"

В понедельник, 8 января, ВК "Нова" на домашней площадке принимала команду "Зенит-Казань". Зенитовцы в матче с "Новой" сделали 10 эйсов и 14 блоков.

Хозяева площадки начали матч с отличным настроем и навязали фавориту серьезную борьбу. После двух подряд эйсов Савелия Позднякова и забитого Владимиром Съемщиковым переходящего мяча они повели 15:14.

После второго тайм-аута казанцы прибавили и совершили рывок +4 (16:17 20:17). Казанский блок наглухо закрыл нападающих "Новы". 2-й сет стал бенефисом Михаила Лабинского. 20-летний доигровщик "Зенита" сделал 5 эйсов при своем первом выходе на подачу, превратив счет 3:2 в 11:2. После этого начала казанцы довели дело до разгрома - 25:15.

В 3-м сете команды шли вровень вплоть до середины партии, а потом "Зенит" ушел в отрыв на подачах Щебинина. Победную точку своим очередным эйсом поставил Лабинский — 25:18.