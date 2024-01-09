В Самаре откроется выставка художника Николая Панфильцева

В среду, 10 января, в 18:00 в выставочном зале "Союза художников России" открывается выставка Николая Панфильцева. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

"Николай Панфильцев — мастер многофигурных композиций, которые считаются вершиной живописного мастерства. На своих полотнах он воскрешает древнюю историю мира, России и Самары. И, конечно, до сих пор преподаватель сопровождает студентов на пленэры, которые проходят в живописных местах нашей области весной и осенью. Тесное общение с мастером, работа под его началом оказывают самое благоприятное воздействие на личность будущих художников, - сообщают организаторы выставки. - Яркий, светящийся колорит работ Панфильцева, фигуры действующих лиц его сюжетных полотен напоминают росписи в русских храмах. Они солнечны и радостны. Глядя на них, понимаешь, почему облупленному и неказистому двухэтажному зданию, где находится класс-мастерская Панфильцева, студенты училища дали звонкое имя "Счастье"!".