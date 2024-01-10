По магистрали "Центральная" под Самарой ограничат движение до конца ноября

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Под Самарой ограничат движение по автомагистрали "Центральная" в связи со строительством пр. Карла Маркса и реконструкцией участка магистрали от Ракитовского шоссе до самарской обводной дороги.