На пожаре в поселке в Самарской области погиб мужчина

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Во вторник, 9 января, около 18:29, загорелись постройки во дворе на ул. Молодежной в пос. Светлодольск в Сергиевском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.