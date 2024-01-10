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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В городах Самарской области выросло число интернет‑активных туристов

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Этой зимой города региона стали более привлекательными для туристов. В декабре — начале января аналитики МегаФона зафиксировали в крупных населенных пунктах области рост визитеров на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем онлайн-трафик, расходуемый путешественниками, вырос на 30%.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Чаще других на улицах городов Самарской области встречали путешественников из Оренбургской области, Москвы, а также Ульяновской, Саратовской областей и Татарстана. 30–31 декабря стали самыми популярными днями для поездок по региону.

Наибольший дата-трафик традиционно пришёлся на Самару: в зоне особого внимания главная елка и праздничное оформление на площади Куйбышева и площади Славы, украшенные набережная, парки и скверы. В среднем на гостя здесь пришлось более 700 мегабайт трафика — это самый высокий показатель по использованию туристом интернета среди городов региона. Такого объема данных достаточно для того, чтобы общаться в видеочате около двух часов.

Вторую позицию рейтинга занимает Тольятти. В окрестностях автограда расположены уникальные природные памятники, круглогодичные базы отдыха и санатории. Здесь приезжие расходуют порядка 500 мегабайт за время поездки. На третьем месте по количеству и интернет‑активности туристов — Сызрань. Этот древний город на Волге известен своим кремлем, многочисленными купеческими постройками, благоустроенной набережной.

Главными рекордсменами по времени в Сети в самарских городах стали приезжие из Магадана, Камчатки и Калининграда. В среднем зимние путешественники из этих регионов за время поездки прокачивают по полтора гигабайта на человека.

"Жители и гости наших городов особенно часто использовали цифровые сервисы в выходные дни. В лидерах — мессенджеры, социальные сети, видеохостинги, онлайн-карты, банковские приложения. Чтобы предупредить растущий интерес, накануне праздничных дней мы ускорили интернет в новогодних локациях и жилых кварталах Самары, Тольятти и Сызрани. Также инженеры улучшили конфигурацию сети, тем самым повысив емкость на телеком-объектах в других городах и малых населенных пунктах всех районов области", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

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