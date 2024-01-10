В городах Самарской области выросло число интернет‑активных туристов

Этой зимой города региона стали более привлекательными для туристов. В декабре — начале января аналитики МегаФона зафиксировали в крупных населенных пунктах области рост визитеров на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем онлайн-трафик, расходуемый путешественниками, вырос на 30%.
Чаще других на улицах городов Самарской области встречали путешественников из Оренбургской области, Москвы, а также Ульяновской, Саратовской областей и Татарстана. 30–31 декабря стали самыми популярными днями для поездок по региону.
Наибольший дата-трафик традиционно пришёлся на Самару: в зоне особого внимания главная елка и праздничное оформление на площади Куйбышева и площади Славы, украшенные набережная, парки и скверы. В среднем на гостя здесь пришлось более 700 мегабайт трафика — это самый высокий показатель по использованию туристом интернета среди городов региона. Такого объема данных достаточно для того, чтобы общаться в видеочате около двух часов.
Вторую позицию рейтинга занимает Тольятти. В окрестностях автограда расположены уникальные природные памятники, круглогодичные базы отдыха и санатории. Здесь приезжие расходуют порядка 500 мегабайт за время поездки. На третьем месте по количеству и интернет‑активности туристов — Сызрань. Этот древний город на Волге известен своим кремлем, многочисленными купеческими постройками, благоустроенной набережной.
Главными рекордсменами по времени в Сети в самарских городах стали приезжие из Магадана, Камчатки и Калининграда. В среднем зимние путешественники из этих регионов за время поездки прокачивают по полтора гигабайта на человека.
"Жители и гости наших городов особенно часто использовали цифровые сервисы в выходные дни. В лидерах — мессенджеры, социальные сети, видеохостинги, онлайн-карты, банковские приложения. Чтобы предупредить растущий интерес, накануне праздничных дней мы ускорили интернет в новогодних локациях и жилых кварталах Самары, Тольятти и Сызрани. Также инженеры улучшили конфигурацию сети, тем самым повысив емкость на телеком-объектах в других городах и малых населенных пунктах всех районов области", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)