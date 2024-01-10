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ВТБ зафиксировал снижение мошеннической активности в новогодние каникулы в 4,5 раза

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Количество обращений клиентов ВТБ по теме мошеннических атак в ходе новогодних праздников снизилось в 4,5 раза в сравнении с первой неделей января прошлого года.

В декабре мошенники активно использовали тему новогодних праздников в своих схемах. Большинство из них были связаны с акциями, "распродажей" подарков, организацией праздников, покупкой билетов в театр и кино и т. д.

По данным ВТБ, в последние месяцы 2023 года зафиксировано увеличение числа обращений от клиентов, которым мошенники звонили по видеосвязи в мессенджерах. Во время такого разговора злоумышленники могут делать скрины фотографий, записать голос или видео с беседой и в дальнейшем использовать в своих схемах. Единственный способ не попасться на такие уловки — прекращение разговора с незнакомцами и отказ от использования видеосвязи при звонках с незнакомых номеров.

"Банки активно развивают онлайн-сервисы дистанционного доступа к продуктам и услугам. Поэтому сценарии мошенников постоянно меняются и адаптируются к новым актуальным технологиям. Например, использование видеозвонков в мессенджерах для сбора биометрических данных потенциальной жертвы. Однако злоумышленникам все сложнее достичь своих целей за счет применения совместных действий всех участников рынка — банков, сотовых операторов и профильных ведомств. В прошлом году мы впервые за три года зафиксировали снижение активности мошенников в отношении розничных клиентов, а в первые дни этого года тенденция стала заметнее", — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

Тем не менее количество атак до сих пор остается достаточно высоким. Поэтому ВТБ рекомендует соблюдать базовые правила безопасности, которые помогут уберечь деньги и избежать неприятных инцидентов: не доверяйте неизвестным, вчитывайтесь в СМС от банка и не устанавливайте на персональные устройства неизвестные программы. Проверить точную информацию о продуктах и условиях обслуживаниях ВТБ можно, позвонив по официальному номеру 1000, на сайте ВТБ или в отделении. Установив определитель номера через ВТБ Онлайн, можно уже во время входящего звонка узнать, если он поступает от мошенников. О подозрительных звонках можно оперативно сообщить экспертам ВТБ через чат-бот банка — все подобные заявки обрабатываются, а мошеннические номера телефонов впоследствии блокируются.

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