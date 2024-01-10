В Самарской области прогнозируются мороз и метель

В четверг, 11 января, ночью местами по Самарской области ожидается мороз -30С. А днем местами ожидается метель, при усилении юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с.

На дорогах местами снежные заносы.

В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.