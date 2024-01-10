Установлено новое расписание переправы через Волгу из Самары с 11 января

В связи с устоявшейся ледовой обстановкой на р. Волга с 11 января на линии "Самара — Рождественно" работа СВП будет осуществляться по расписанию:
— из Самары: первый рейс 6:45, последний рейс 19:00
— из Рождественно: первый рейс 7:00, последний рейс 19:15,
— заход на "Проран" будет осуществляться в 10:00 и в 15:00.
Отправление СВП будет осуществляться по наполнению.
При ухудшении ледовой обстановки движение СВП может быть прекращено.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте www.srpp63.ru и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.