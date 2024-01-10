Установлено новое расписание переправы через Волгу из Самары с 11 января

В связи с устоявшейся ледовой обстановкой на р. Волга с 11 января на линии "Самара — Рождественно" работа СВП будет осуществляться по расписанию:

— из Самары: первый рейс 6:45, последний рейс 19:00

— из Рождественно: первый рейс 7:00, последний рейс 19:15,

— заход на "Проран" будет осуществляться в 10:00 и в 15:00.

Отправление СВП будет осуществляться по наполнению.

При ухудшении ледовой обстановки движение СВП может быть прекращено.