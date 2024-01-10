Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Воспитанница самарской школы тенниса, 59-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова в матче второго круга турнира WTA-500 в Аделаиде в трех сетах победила Катержину Синякову из Чехии, занимающую 49-ю строчку в рейтинге WTA (2:6, 6:3, 6:2), сообщает championat.com.
Анастасия отдала свою подачу в первом же гейме и до конца сета не смогла вернуться в игру, еще раз позволив сопернице сделать брейк. Во втором сете российская спортсменка забрала чужую подачу и повела 3:0, но отдала свой гейм и позволила Синяковой сравнять счет. Однако затем Павлюченкова выиграла три гейма подряд, а с ними и второй сет. Победу в решающей партии Анастасии принесли брейки в третьем и седьмом геймах.
Эта победа позволила Павлюченковой выйти в четвертьфинал турнира, где она встретится с посеянной под вторым номером пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.
Призовой фонд турнира WTA-500 в австралийской Аделаиде составляет $922573.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!