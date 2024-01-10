Новогодние каникулы в Самаре провели москвичи, ульяновцы, петербуржцы и туристы из Татарстана

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал туристические потоки в Самаре в период с 30 декабря по 8 января. Наибольшее количество гостей приехало в Самарскую область из Москвы и Ульяновска. Третьими по численности в регионе стали туристы из Санкт-Петербурга. Всего Самару в каникулы посетили жители 66 регионов.

По данным мобильного оператора, наибольшее количество туристов-клиентов Tele2 приехали в республику из Москвы, на них пришлось более 9% от общего числа иногородних абонентов, 7% прибыли из Ульяновской области. 6,5% туристов приехали на новогодние каникулы из Санкт-Петербурга, 6% из Оренбурга. Замыкают пятерку поклонников Самары жители Татарстана, на них пришлось 5,5% от общего числа гостей. Более 50% иногородних абонентов Tele2 посетили Самару в период со 2 по 5 января.

Оператор также проанализировал активность гостей и жителей Самары по потреблению трафика в новогоднюю ночь. Для расчета использовались обезличенные данные об абонентах Tele2. Наиболее охотно клиенты Tele2 делились впечатлениями в социальных сетях и пользовались мобильным интернетом на главной площади имени Куйбышева, пик активности приходился на период с 20:30 до 21:30 и после 23:00. На втором месте по популярности оказалась площадь Славы.