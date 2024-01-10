Новогодние каникулы в Самаре провели москвичи, ульяновцы, петербуржцы и туристы из Татарстана

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал туристические потоки в Самаре в период с 30 декабря по 8 января. Наибольшее количество гостей приехало в Самарскую область из Москвы и Ульяновска. Третьими по численности в регионе стали туристы из Санкт-Петербурга. Всего Самару в каникулы посетили жители 66 регионов.
По данным мобильного оператора, наибольшее количество туристов-клиентов Tele2 приехали в республику из Москвы, на них пришлось более 9% от общего числа иногородних абонентов, 7% прибыли из Ульяновской области. 6,5% туристов приехали на новогодние каникулы из Санкт-Петербурга, 6% из Оренбурга. Замыкают пятерку поклонников Самары жители Татарстана, на них пришлось 5,5% от общего числа гостей. Более 50% иногородних абонентов Tele2 посетили Самару в период со 2 по 5 января.
Оператор также проанализировал активность гостей и жителей Самары по потреблению трафика в новогоднюю ночь. Для расчета использовались обезличенные данные об абонентах Tele2. Наиболее охотно клиенты Tele2 делились впечатлениями в социальных сетях и пользовались мобильным интернетом на главной площади имени Куйбышева, пик активности приходился на период с 20:30 до 21:30 и после 23:00. На втором месте по популярности оказалась площадь Славы.
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Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)