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Музеи и выставки Культура

В музее Алабина презентуют сборник "Краеведческие записки"

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 января в 11:00 Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина приглашает посетителей на презентацию XIX выпуска сборника "Краеведческие записки". Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Первый выпуск сборника был выпущен в г. Куйбышеве в 1963 году. С тех пор в нем находят отражение новейшие краеведческие материалы, посвященные Самарскому краю, в том числе по истории, археологии, этнографии, природе. Вводятся в научный оборот уникальные архивные материалы.

"Не остается без внимания основа любой музейной экспозиции — экспонаты. Все они имеют свою легенду — способ поступления в музей — в результате научных экспедиций, случайных находок или передачи в дар, — отмечается в сообщении. — Одним из последних таких экспонатов стал гигантский аммонит рода парапуцозия [парапузосия] из коньякских отложений верхнего мела Самарской области, диаметр раковины которого достигает 72 см. Аммонит найден и передан в дар членом Самарского палеонтологического общества, палеонтологом-любителем Максимом Львовичем Паперным".

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