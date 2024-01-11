Педагоги, родители и соцработники могут пройти бесплатный онлайн-курс "Профилактика игровой и гаджетовой зависимости"

Педагоги, родители и социальные работники могут пройти бесплатный онлайн-курс "Профилактика игровой и гаджетовой зависимости" российского общества "Знание". Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

На онлайн-платформе Знание.Академия открылся бесплатный курс "Профилактика игровой и гаджетовой зависимости". Он ориентирован на преподавателей, родителей и социальных работников, желающих развить здоровые пользовательские привычки у детей и предотвратить зависимость от гаджетов.

По окончании обучения выдается сертификат.

Курс позволяет за 7 уроков получить комплексные знания о борьбе с вредными цифровыми привычками у детей. Слушатели научатся определять, перешел ли ребенок черту зависимости, изучат теоретические аспекты профилактической работы и узнают, как использовать гаджеты в качестве инструмента воспитания.

"Пытаться огородить или защитить подростков от интернета — неправильно и даже опасно. Они все равно создадут свой первый аккаунт в соцсети, а повзрослев, станут частью цифровой экономики. Выпускники нашего курса смогут объяснить детям, как пользоваться технологиями с умом и сберечь свое психическое здоровье. Это важная инвестиция в их развитие", — отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание", директор Центра знаний "Машук" Антон Сериков.

Спикерами программы стали руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского" Минздрава России Лев Пережогин и доцент факультета психологии МГУ, руководитель магистерской программы "Киберпсихология" Александра Долгих.

Курс создан в рамках распоряжения правительства РФ по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.