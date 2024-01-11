Педагоги, родители и соцработники могут пройти бесплатный онлайн-курс "Профилактика игровой и гаджетовой зависимости"

Педагоги, родители и социальные работники могут пройти бесплатный онлайн-курс "Профилактика игровой и гаджетовой зависимости" российского общества "Знание". Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
На онлайн-платформе Знание.Академия открылся бесплатный курс "Профилактика игровой и гаджетовой зависимости". Он ориентирован на преподавателей, родителей и социальных работников, желающих развить здоровые пользовательские привычки у детей и предотвратить зависимость от гаджетов.
По окончании обучения выдается сертификат.
Курс позволяет за 7 уроков получить комплексные знания о борьбе с вредными цифровыми привычками у детей. Слушатели научатся определять, перешел ли ребенок черту зависимости, изучат теоретические аспекты профилактической работы и узнают, как использовать гаджеты в качестве инструмента воспитания.
"Пытаться огородить или защитить подростков от интернета — неправильно и даже опасно. Они все равно создадут свой первый аккаунт в соцсети, а повзрослев, станут частью цифровой экономики. Выпускники нашего курса смогут объяснить детям, как пользоваться технологиями с умом и сберечь свое психическое здоровье. Это важная инвестиция в их развитие", — отметил заместитель генерального директора Российского общества "Знание", директор Центра знаний "Машук" Антон Сериков.
Спикерами программы стали руководитель отделения социальной психиатрии детей и подростков ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского" Минздрава России Лев Пережогин и доцент факультета психологии МГУ, руководитель магистерской программы "Киберпсихология" Александра Долгих.
Курс создан в рамках распоряжения правительства РФ по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.