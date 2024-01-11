В Самарской области для фур перекрыты участки М-5

В четверг, 11 января, с 16:30 введено временное ограничение для большегрузных транспортных средств на участках автомобильной дороги общего пользования федерального значения Самарской области: с 29 по 129 км М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск, подъезд к г. Оренбург, в том числе старое направление в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный снег, метель, ограниченная видимость).

Ориентировочное время окончания временного ограничения движения 7:00 12 января (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий).

Также с 16:00 введен запрет движения по региональной трассе "Обход Сызрани" с выходом на дорогу М5 "Урал".

Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки и ночлега, либо выбрать альтернативные пути объезда.