В ближайшие сутки в Самарской области ожидаются метель и штормовой ветер

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности, сообщает "Приволжское УГМС".

Ночью и утром 12 января местами в регионе ожидается сильный снег, метель, при видимости 500 м и менее, усиление южного ветра, порывы 17-22 м/с, на дорогах снежные заносы.

Водителей просят по возможности отказаться от дальних поездок.