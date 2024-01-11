Два самарских проекта вошли в список номинантов всероссийской премии "Служение"

Во вторник, 16 января, будут подведены итоги Всероссийской премии "Служение", в список номинантов которой вошли два самарских проекта.

Премия учреждена по поручению президента России и присуждается людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. На конкурс поступило почти 19 тысяч заявок из 89 регионов страны. В число номинантов вошли два проекта из Самарской области.

Речь идет о психологическом клубе "Наставник" - его представляет в номинации "Опыт наставника - успех молодых" Екатерина Щинина, председатель правления Самарского регионального отделения молодежного общероссийского общественного движения "Российские студенческие отряды". В номинации "Малая Родина - сила России" представлен проект Ольги Барановой, директора самарского Дворца ветеранов - галерея "Серебряное созвездие мастеров".

До 14 января жители Самарской области могут поддержать земляков и оставить свой голос на официальном сайте.

"Народное голосование - важнейший этап премии "Служение", - подчеркнула член президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, сопредседатель всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева. - В ходе отборочных этапов - перекрестного голосования самими участниками, экспертной оценки - отобрано 100 номинантов, которые теперь будут бороться за победу. Вся страна сможет выбрать муниципальные практики, созданные людьми для людей, а главное - познакомиться с историями муниципальных служащих, чья работа по-настоящему является отображением принципа "служения".

Премия "Служение" вручается в десяти номинациях: "Мой край - моя гордость"; "Малая родина - сила России"; "Защита отечества - общее дело"; "Объединяя усилия - умножаем возможности"; "Инициатива каждого - общий успех"; "Прямой разговор - доверие к власти"; "Опыт наставника - успех молодых"; "Новые технологии - новые возможности"; "Практики муниципалитета - решения для страны"; "Судьба человека - гордость Отечества". По итогам народного голосования будут определены топ-3 финалиста в каждой номинации.