Два самарских проекта вошли в список номинантов всероссийской премии "Служение"

Во вторник, 16 января, будут подведены итоги Всероссийской премии "Служение", в список номинантов которой вошли два самарских проекта.
Премия учреждена по поручению президента России и присуждается людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. На конкурс поступило почти 19 тысяч заявок из 89 регионов страны. В число номинантов вошли два проекта из Самарской области.
Речь идет о психологическом клубе "Наставник" - его представляет в номинации "Опыт наставника - успех молодых" Екатерина Щинина, председатель правления Самарского регионального отделения молодежного общероссийского общественного движения "Российские студенческие отряды". В номинации "Малая Родина - сила России" представлен проект Ольги Барановой, директора самарского Дворца ветеранов - галерея "Серебряное созвездие мастеров".
До 14 января жители Самарской области могут поддержать земляков и оставить свой голос на официальном сайте.
"Народное голосование - важнейший этап премии "Служение", - подчеркнула член президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, сопредседатель всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева. - В ходе отборочных этапов - перекрестного голосования самими участниками, экспертной оценки - отобрано 100 номинантов, которые теперь будут бороться за победу. Вся страна сможет выбрать муниципальные практики, созданные людьми для людей, а главное - познакомиться с историями муниципальных служащих, чья работа по-настоящему является отображением принципа "служения".
Премия "Служение" вручается в десяти номинациях: "Мой край - моя гордость"; "Малая родина - сила России"; "Защита отечества - общее дело"; "Объединяя усилия - умножаем возможности"; "Инициатива каждого - общий успех"; "Прямой разговор - доверие к власти"; "Опыт наставника - успех молодых"; "Новые технологии - новые возможности"; "Практики муниципалитета - решения для страны"; "Судьба человека - гордость Отечества". По итогам народного голосования будут определены топ-3 финалиста в каждой номинации.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.