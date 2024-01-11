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Павильон Сбера на выставке-форуме "Россия" посетили 200 тысяч человек

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Двухсоттысячный посетитель получил в подарок умную колонку, индивидуальную экскурсию и сувениры.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

На новогодних праздниках в павильоне Сбера на международной выставке-форуме "Россия" встретили двухсоттысячного посетителя. Им оказался Олег Ицехорский, который вместе с супругой Натальей, сыном Никитой и дочкой Миланой приехал на выставку из Калуги. Олег и Наталья — индивидуальные предприниматели и управляют багетными мастерскими. На выставку приехали в первый раз — и по рекомендации знакомых сразу отправились в павильон Сбера. В подарок семья получила умную колонку SberBoom, индивидуальную экскурсию и памятные сувениры.

Тем временем павильон Сбера продолжает работу. Практически каждый день посетителей ожидают увлекательные мастер-классы и выступления в лектории Сбера, который организован вместе с Российским обществом "Знание" — генеральным партнёром образовательной программы выставки "Россия". В январе запланированы выступления на такие темы, как социальная инженерия, эмоциональный интеллект, когнитивные искажения, кибербезопасность, креативное мышление, лидерство, управление временем, инвестиции, виртуальные ассистенты и многое другое. Расписание мероприятий лектория есть на сайте павильона в разделе "Лекции". Также на сайте доступен видеоархив уже состоявшихся лекций.

К тому же с 10 по 14 января в павильоне проходит детская неделя с яркими активностями для юных посетителей. А 11 января, в Международный день "спасибо", гости выставки смогут поблагодарить любимых людей индивидуальной открыткой от Сбера — посетители смогут выбрать понравившуюся открытку и распечатать её прямо на месте. 25–28 января в павильоне будут посвящены Дню студента: предусмотрены тематические лекции и семинары о стипендиальных программах для студентов и ключевых цифровых навыках, а также встречи с HR-специалистами, которые помогут спланировать будущую карьеру. Наконец, 31 января стартует неделя робототехники.

Экспозиция Сбера на международной выставке-форуме "Россия" находится в павильоне № 2 ("Робостанция") ВДНХ возле фонтана "Дружба народов". Со вторника по четверг она работает с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье — с 10:00 до 22:00 (понедельник — выходной).

Вход для всех бесплатный. Чтобы не стоять в очереди, лучше заранее записаться на экскурсию на сайте павильона.

Узнать больше и записаться на экскурсию можно здесь.

Напоминаем, что за павильон Сбера также можно проголосовать на сайте выставки.

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