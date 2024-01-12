Продлено закрытие движения в Ставропольском районе

Продлено закрытие движения по автодороге общего пользования в Ставропольском районе — "Ташелка — Тольятти — Димитровград" км 0 — км 25, сообщает ГКП Самарской области "АСАДО".
Ориентировочное время открытия 15:00 12 января.
Движение по автодорогам "Самара — Оренбург" — Песчаный Дол" — Каменный Дол", "Кинель — Черкассы — Урал" — Кабановка — Богородское" "Кинель-Черкассы — Урал" — Большой Сарбай", "Отрадный — Первомайский" — открыто в полном объеме.
Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по региональным трассам или сообщить о нештатной ситуации можно по телефону: 268-41-41.