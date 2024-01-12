Дом и два автомобиля сгорели в пос. Зубчаниновка в Самаре

В четверг, 11 января, около 14:23, начался пожар на ул. Офицерской, 181 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели кровля частного дома на площади 80 кв. м, постройки во дворе и две машины: Lada Kalina и Lada Priora.

На борьбу с огнем направили 35 человек. Возгорание ликвидировали, а 18:17. Пострадавших нет.

Причину пожара устанавливают.