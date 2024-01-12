Перекрытия дорог и ограничения в Самарской области: актуальная информация

На территории Самарской области продлено ограничение движения для маршрутных транспортных средств до 08:00 13 января (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий), сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Также до 16:00 12 января продлено временное ограничение движения для всех транспортных средств с 93 км по 126 км автодороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск подъезд к г. Оренбург, в связи с ухудшением погодных условий (сильный снег, низовая метель, ограничение видимости).

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам. Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки и ночлега, либо выбрать альтернативные пути объезда.