Исследование Домклик: сколько времени проходит от выдачи кредита до получения ключей

Аналитический центр Домклик изучил данные об ипотечных сделках Сбера в 2023 году и выяснил, в каких мегаполисах время от выдачи кредита и до получения ключей минимально. Также эксперты определили, сколько в среднем времени проходит от даты завершения строительства до выдачи ключей.

В ходе исследования рассматривались ипотечные сделки Сбера за 2023 год по покупке первичной недвижимости в городах, где проживает более 1 млн человек. Для каждого города было определено среднее время от заключения ипотечной сделки до плановой даты получения ключей, а также от завершения строительства до выдачи ключей.

Средняя продолжительность периода между выдачей ипотеки и плановой датой получения ключей (выделена розовым контуром, значение указано розовым). Средняя продолжительность периода между получением ипотечного кредита и плановой датой окончания строительства выделено синим. Штриховкой обозначено время между плановой датой окончания строительства и плановой выдачей ключей (значение указано белым). Данные Сбера за 2023 год.

Исследование показало, что в крупнейших мегаполисах ожидание ключей после выдачи ипотеки занимает до двух лет, а среднее значение по стране — 1 год и 9 месяцев. Наименьший срок ожидания отмечается в Челябинске и Волгограде (1 год и 4 месяца), Нижнем Новгороде и Красноярске (1 год и 6 месяцев). Дольше всего покупатели ждут ключи от новостройки в Казани, Ростове-на-Дону и Москве (1 год и 11 месяцев).

Что касается промежутка между окончанием строительства и передачей ключей собственникам, здесь наименьшие сроки наблюдаются в Красноярске, Омске и Челябинске — чуть больше трех месяцев. Медленнее всего процесс протекает в Санкт-Петербурге, Уфе и Воронеже, где после окончания строительства покупатель ждет ключи от квартиры около полугода.

Эксперты Домклик отмечают, что период между завершением строительства дома и передачей ключей покупателям зачастую определяется количеством квартир с отделкой, поскольку на приемку квартир с ремонтом уходит значительно больше времени, чем на приемку квартир без него. Если у покупателя будут замечания к отделке, то процесс их устранения может быть довольно длительным.

"Сравнение данных о заключенных ипотечных сделках за 2022 и 2023 год показало, что за прошедший год в крупнейших мегаполисах заметного увеличения периода между выдачей кредита и планируемой датой окончания строительства не произошло: как и в прошлом году, покупатели ждут сдачи дома около года и 4 месяцев (прирост около 2%). А вот длительность ожидания ключей уже после сдачи дома выросла почти на месяц. Мы полагаем, такая тенденция может быть обусловлена дополнительными факторами, такими как рост себестоимости отделочных работ и усложнение логистических схем", — отметил директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.