РСХБ делает карты UnionPay бесплатными

Россельхозбанк отменяет комиссию за выпуск карт UnionPay и "Мир"-UnionPay.

В 2023 году клиенты РСХБ проявляли большой интерес к картам платежной системы UnionPay. Повышенный рост спроса обусловлен широкими возможностями оплаты за рубежом, а также в иностранных онлайн-магазинах с помощью карт данной платежной системы.

"На фоне повышенного интереса со стороны клиентов мы приняли решение сделать бессрочной запущенную в августе акцию по бесплатному выпуску карт платежной системы С 1 января 2024 года оформление дебетовых и кредитных карт UnionPay становится бесплатным на весь срок действия", — рассказала Елена Волосевич, директор департамента розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

Самой востребованной в линейке дебетовых карт РСХБ, является карта Своя Union Pay. Помимо возможностей по оплате товаров и услуг заграницей по данной доступен кешбэк до 4% на все покупки или до 15% в выбранных категориях. Кешбэк начисляется баллами в рамках программы лояльности "Урожай", но не более 5000 баллов в месяц.

Клиенты могут самостоятельно выбрать валюту карты: рубли, китайские юани, доллары, евро. Можно получить моментальную дебетовую неименную карту в день обращения в офис, при себе достаточно иметь только паспорт. Также для ряда городов доступен сервис доставки на дом неименной дебетовой карты UnionPay в рублях.

Подробные условия оформления дебетовой карты UnionPay и кобейджинговой карты МИР- UnionPay можно узнать на сайте Россельхозбанка www.rshb.ru.