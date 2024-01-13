Слесарь из Октябрьска "выгодно" вложил более 1 млн руб., поверив телефонному мошеннику

Жителю Октябрьска, работающему слесарем на промышленном предприятии, позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе.
Мужчину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. В течение нескольких часов пострадавший вложил в "выгодное предложение" более 1 млн руб., а когда собеседник перестал выходить на связь, понял, что потерял все деньги и попался на уловку злоумышленника.
Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.