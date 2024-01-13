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Слесарь из Октябрьска "выгодно" вложил более 1 млн руб., поверив телефонному мошеннику

ОКТЯБРЬСК. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителю Октябрьска, работающему слесарем на промышленном предприятии, позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе.

Мужчину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. В течение нескольких часов пострадавший вложил в "выгодное предложение" более 1 млн руб., а когда собеседник перестал выходить на связь, понял, что потерял все деньги и попался на уловку злоумышленника.

Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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