Слесарь из Октябрьска "выгодно" вложил более 1 млн руб., поверив телефонному мошеннику

Жителю Октябрьска, работающему слесарем на промышленном предприятии, позвонил неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе.

Мужчину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать стартовые взносы и получать с них еще больший заработок. В течение нескольких часов пострадавший вложил в "выгодное предложение" более 1 млн руб., а когда собеседник перестал выходить на связь, понял, что потерял все деньги и попался на уловку злоумышленника.

Мужчина обратился в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.