Женщина пострадала на пожаре в Новокуйбышевске

В пятницу, 12 января, в 11:19 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Садово-Дачная в Новокуйбышевске, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 70 кв. м. На тушение были направлены 12 человек, которые ликвидировали пожар в 12:00.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре была травмирована 66-летняя женщина.

Обстоятельства случившегося выясняются.